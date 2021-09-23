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Під Радою знову сталася бійка з поліцією

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 11:45
Під Радою знову сталася бійка з поліцією Фото: сутички під Радою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На мітингу під Верховною радою знову сталися сутички. Силове протистояння між ФОПами і поліцією періодично загострюється.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Цього разу сутичка сталася, коли поліція спробувала відтіснити протестувальників з проїжджої частини. В результаті зіткнення пошкодила ногу одна з активісток ФОПів. На даний момент ситуація стабілізувалася.

Фото: сутички під Радою (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відзначимо, акція під Радою триває з 09:00, оскільки на сьогодні заплановано позачергове засідання для розгляду правок щодо ФОПів в законодавчі акти і Податковий кодекс. Учасники акції вимагають підтримати правки.

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