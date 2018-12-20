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Под Радой проходит молебен против церковных законопроектов

Новости » Общество    20.12.2018 - 13:14
Под Радой проходит молебен против церковных законопроектов
Фото: молебен под Радой (РБК-Украина)

УПЦ Московского патриархата собрала верующих на молебен под Радой

В Киеве под зданием Верховной рады проходит молебен Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата против пакета церковных законопроектов. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на площади Конституции собралось несколько сотен священников и прихожан УПЦ (МП). Отметим, сегодня Рада должна рассмотреть пакет законопроектов, которые касаются перерегистрации УПЦ (МП). Предполагается, что данную структуру должны обязать переименоваться в Русскую православную церковь в Украине. После этого она в течение четырех месяцев должна будет перерегистрировать свои уставы в Министерстве юстиции.

Под Радой проходит молебен против церковных законопроектов

Фото: молебен под Радой (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Андрей Парубий просит народных депутатов включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты, которые утверждают Православную церковь Украины.

Ранее также стало известно, что полиция будет усиленно дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и рождественских праздников.

 

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