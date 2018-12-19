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Полиция усилит патрулирование вблизи храмов и церквей

Новости » Общество    19.12.2018 - 21:06
Полиция усилит патрулирование вблизи храмов и церквей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция уже работает в усиленном варианте несения службы

Полиция почилено дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и Рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, полиция уже начала подготовку к обеспечению публичной безопасности и правопорядка во время проведения новогодних и Рождественских праздников. Правоохранители уже работают в усиленном варианте несения службы.

"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должна быть сосредоточена на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения, особенно во время новогодних и Рождественских праздников", - отметил заместитель председателя Нацполіції Александр Фацевич во время тематического совещания.

Также был обсужден вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Сообщается, что полиция усиленно будет патрулировать трассы международного и национального значения в направлении западных областей.

Напомним, руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что во время Объеденительного собора, который проходил в Киеве 15 декабря, нарушений не было зафиксировано.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве в предновогодний период 2019 года усилили охрану елок от самовольных порубок.

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