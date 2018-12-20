ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Під Радою проходить молебень проти церковних законопроектів

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 13:14
Під Радою проходить молебень проти церковних законопроектів
Фото: молебень під Радою (РБК-Україна)

УПЦ Московського патріархату зібрала віруючих на молебень під Радою

У Києві під будівлею Верховної ради проходить молебень Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату проти пакету церковних законопроектів. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на площі Конституції зібралося кілька сотень священиків і парафіян УПЦ (МП). Зазначимо, сьогодні Рада має розглянути пакет законопроектів, які стосуються перереєстрації УПЦ (МП). Передбачається, що цю структуру мають зобов'язати перейменуватися на Російську православну церкву в Україні. Після цього вона протягом чотирьох місяців має буде перереєструвати свої статути у Міністерстві юстиції.

Під Радою проходить молебень проти церковних законопроектів

Фото: молебень під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради Андрій Парубій просить народних депутатів включити до порядку денного і розглянути законопроекти, які стверджують Православну церкву України.

Раніше також стало відомо, що поліція буде посилено чергувати поблизу храмів, церков і місць проведення релігійних служб під час проведення новорічних та різдвяних свят.

 

Комітет Ради схвалив включення до наглядової ради НСТУ релігійного представника
Новини України церковьВерховна РадаУПЦ МП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся