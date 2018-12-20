Під Радою проходить молебень проти церковних законопроектів

Фото: молебень під Радою (РБК-Україна)

УПЦ Московського патріархату зібрала віруючих на молебень під Радою

У Києві під будівлею Верховної ради проходить молебень Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату проти пакету церковних законопроектів. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на площі Конституції зібралося кілька сотень священиків і парафіян УПЦ (МП). Зазначимо, сьогодні Рада має розглянути пакет законопроектів, які стосуються перереєстрації УПЦ (МП). Передбачається, що цю структуру мають зобов'язати перейменуватися на Російську православну церкву в Україні. Після цього вона протягом чотирьох місяців має буде перереєструвати свої статути у Міністерстві юстиції.

Фото: молебень під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради Андрій Парубій просить народних депутатів включити до порядку денного і розглянути законопроекти, які стверджують Православну церкву України.

Раніше також стало відомо, що поліція буде посилено чергувати поблизу храмів, церков і місць проведення релігійних служб під час проведення новорічних та різдвяних свят.