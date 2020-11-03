Под Радой представители малого бизнеса призвали не допустить сворачивание детенизации экономики

Фото: митинг под Радой (РБК-Украина)

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей провели под Верховной радой акцию протеста. Под лозунгом "Детенизация - это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФЛП права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении определенных бизнес-групп провести два законопроекта №3853-1 и №3853-2. По их мнению, эти документы фактически отменяют начатую реформу детенизации экономики, призванную установить жесткий государственный контроль за нелегальными финансовыми оборотами крупного бизнеса и отмывания миллиардов гривен от контрабанды через фиктивных плательщиков единого налога.

Предприниматели отмечают, что этими законопроектами депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший ущерб - финансовый и репутационный.

В частности, по словам предпринимателя Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФЛП, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.

"Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране - коррупцией, которая "крышует" теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом "упрощенца", паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей", - говорит Соколова.

Солидарен с коллегой и другой участник протеста - предприниматель Игорь Голиков.

"На протяжении 30 лет политики создают иллюзию борьбы за экономическую справедливость вместо того, чтобы брать ответственность и реализовывать порой непопулярные, но необходимые для цивилизованного развития бизнеса и страны вещи. Мы - за перекрытие незаконных схем, которыми пользуется крупный бизнес для уклонения от налогов, и мы требуем контроля государства за финансовыми оборотами "схемщиков". Упрощенка должна быть модифицирована, она должна стимулировать развитие честного малого бизнеса, и не должна служить средством процветания схем по минимизации налогов крупным бизнесом", - считает Голиков.

Стоит отметить, что ситуацию также прокомментировал и Даниил Гетманцев. По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказ от реформирования может привести к дальнейшему ослаблению Украины, разгулу коррупции и, как результат, прозябанию национальной экономики.

"Единственный способ идти по пути цивилизованного развития и вывода экономики из тени (я считаю, что "тень" является краеугольной проблемой для страны), - это отказ от популизма, политического деления на власть и оппозицию. Нужен честный, открытый разговор, единственным интересом в котором будет интерес страны и каждого украинца. Сегодня наш потребитель беззащитен, потому, что без фискального чека он не может после покупки найти продавца. Только фискальный чек обеспечивает гарантированную и легко проверяемую идентификацию продавца (например - реальность продавца в ЕДРПОУ, факт выдачи чека в базе чеков ГНС). Это многократно усложняет возможность уклонения от выполнения гарантийных обязательств и критически повышает риск операций с нелегальным товаром", - резюмировал Гетманцев.

В акции протеста приняли участие Ассоциация "Украинские импортеры бытовой электроники", "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", Ассоциация налогоплательщиков Украины, Украинская федерация индустрии безопасности и другие.

Как известно, с 1 января 2021 года в Украине вступят в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО.

Законодательные новации, инициированные главой комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Сегодня, 3 ноября глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада решила отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте также сегодня.