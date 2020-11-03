Під Радою представники малого бізнесу закликали не допустити згортання детінізації економіки

Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

У вівторок, 3 листопада, понад 1000 фізичних осіб-підприємців провели під Верховною радою акцію протесту. Під гаслом "Детінізація - це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти ухвалення двох законопроектів про повернення всіх без винятку ФОП права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір певних бізнес-груп провести два законопроекти №3853-1 і №3853-2. На їхню думку, ці документи фактично скасовують розпочату реформу детінізації економіки, покликану встановити жорсткий державний контроль за нелегальними фінансовими оборотами великого бізнесу і відмивання мільярдів гривень від контрабанди через фіктивних платників єдиного податку.

Підприємці зазначають, що цими законопроектами депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають збитків - фінансовий і репутаційний.

Зокрема, за словами підприємця Ірини Соколової, РРО жодним чином не зачіпають чесний бізнес, однак створюють величезні проблеми контрабандистам і підставним ФОП, через які відмиваються величезні гроші від завезення в Україну з сірим і чорним схемами безлічі товарних категорій.

"Ми вийшли на боротьбу з найбільшим злом у нашій країні - корупцією, яка "кришує" тіньовий бізнес. Моя компанія чесно веде підприємницьку діяльність протягом багатьох років. І я не можу зрозуміти, чому легальний підприємець повинен наповнювати державний та місцеві бюджети, створювати робочі місця, а хтось, прикриваючись статусом "спрощенця", паразитувати на законодавчих брешах, обкрадати країну і обманювати покупців", - говорить Соколова.

Солідарний з колегою і інший учасник протесту - підприємець Ігор Голіков.

"Протягом 30 років політики створюють ілюзію боротьби за економічну справедливість замість того, щоб брати відповідальність і реалізовувати часом непопулярні, але необхідні для цивілізованого розвитку бізнесу і країни речі. Ми - за перекриття незаконних схем, якими користується великий бізнес для ухилення від податків, і ми вимагаємо контролю держави за фінансовими оборотами "схемників". Спрощенка повинна бути модифікована, вона повинна стимулювати розвиток чесного малого бізнесу, і не повинна служити засобом процвітання схем мінімізації податків великим бізнесом", - вважає Голіков.

Варто відзначити, що ситуацію також прокоментував і Данило Гетманцев. За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, відмова від реформування може призвести до подальшого ослаблення України, розгулу корупції і, як результат, животінню національної економіки.

"Єдиний спосіб йти шляхом цивілізованого розвитку та виведення економіки з тіні (я вважаю, що "тінь" є наріжною проблемою для країни), - це відмова від популізму, політичного поділу на владу і опозицію. Потрібна чесна, відкрита розмова, єдиним інтересом в якому буде інтерес країни і кожного українця. Сьогодні наш споживач беззахисний, тому, що без фіскального чека він не може після покупки знайти продавця. Тільки фіскальний чек забезпечує гарантовану і ідентифікацію продавця (наприклад - реальність продавця до ЄДРПОУ, факт видачі чека в базі чеків ДПС). Це багаторазово ускладнює можливість ухилення від виконання гарантійних зобов'язань та критично підвищує ризик операцій з нелегальним товаром", - резюмував Гетманцев.

В акції протесту взяли участь Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки", "Аптечна професійна асоціація України", Асоціація платників податків України, Українська федерація індустрії безпеки та інші.

Як відомо, з 1 січня 2021 року в Україні набудуть чинності ряд законодавчо-нормативних актів про використання певними категоріями підприємців РРО.

Законодавчі новації, ініційовані головою комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим, відбулися публічні обговорення і були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу.

Сьогодні, 3 листопада голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна рада вирішила відтермінувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроект має бути зареєстрований у парламенті також сьогодні.