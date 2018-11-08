Под Радой на акции "Автоевросилы" митингующие напали на депутата

Фото: митинг под ВР (РБК-Украина)

Участники акции забросали его яйцами

На акции "АвтоЕвроСилы" под парламентом митингующие напали на народного депутата. Его забросали яйцами, передает корреспондент РБК-Украина с места инцидента.

Отметим, что имя нардепа не разглашается. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

Владельцы "евроблях" недовольны законом, который сегодня приняла Верховная рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также они утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

Один из организаторов акции предложил создать политическое движение на базе организации "АвтоЕвроСила", чтобы отстаивать интересы "бляхеров" в парламенте и других органах власти.

Однако большинство руководителей ячеек организации в регионах отказалась от этой инициативы, требуя активных действий уже сегодня. Представитель "АЕС" заявил, что местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения "Киев-Москва".

Депутатов, которые выходили посмотреть, что происходит перед парламентом, толпа встретила их нецензурной речью.

Депутатов, которые выходили на обеденный перерыв, митингующие пытались вернуть назад, однако их сопровождали работники полиции особого назначения.

Ситуация перед парламентом напряженная. Здание Верховной рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Здание парламента окружили до тысячи митингующих. Движение по улице Грушевского возле Рады перекрыто автомобилями на еврономерах.

Фото: митинг под ВР (РБК-Украина)

Напомним, сегодня Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогомлегковых транспортных средств" парламент принял во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка.