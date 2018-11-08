Під Радою на акції "Автоевросили" мітингувальники напали на депутата

Фото: мітинг під ВР (РБК-Україна)

Учасники акції закидали його яйцями

На акції "АвтоЕвроСили" під парламентом мітингувальники напали на народного депутата. Його закидали яйцями, передає кореспондент РБК-Україна з місця інциденту.

Відзначимо, що ім'я нардепа не розголошується. Учасники акції повідомили про трьох затриманих. Однак, після переговорів затриманих відпустили.

Власники "евроблях" незадоволені законом, який прийняла Верховна рада для врегулювання ситуації з ввезенням уживаних авто в Україну.

За їх словами, депутати встановили занадто високу ціну за легалізацію автомобілів, ввезених з-за кордону. Також вони стверджують, що їхні поправки до закону не були враховані у фінальному варіанті.

Один з організаторів акції запропонував створити політичний рух на базі організації "АвтоЕвроСила", щоб відстоювати інтереси "бляхерів" в парламенті та інших органах влади.

Однак більшість керівників осередків організації в регіонах відмовилася від цієї ініціативи, вимагаючи активних дій вже сьогодні. Представник "АЕС" заявив, що місцеві активісти найближчим часом перекриють трасу міжнародного значення "Київ-Москва".

Депутатів, які виходили подивитися, що відбувається перед парламентом, натовп зустрів їх нецензурною промовою.

Депутатів, які виходили на обідню перерву, мітингувальники намагалися повернути назад, однак їх супроводжували працівники поліції особливого призначення.

Ситуація перед парламентом напружена. Будівлю Верховної ради охороняють кілька сотень бійців Національної гвардії і спецназівців. Будівлю парламенту оточили до тисячі мітингувальників. Рух по вулиці Грушевського біля Ради перекрито автомобілями на єврономерах.

Фото: мітинг під ВР (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях"). Відповідний законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування акцизним налогомлегковых транспортних засобів" парламент ухвалив у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з мітингами власників "евроблях" в центрі Києва 7 листопада посилили охорону порядку.