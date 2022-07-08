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Радовались не эвакуации. Появились новые подробности рейдов украинских летчиков на "Азовсталь"

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 08 июля 2022 17:18
Радовались не эвакуации. Появились новые подробности рейдов украинских летчиков на "Азовсталь" Фото: появились новые подробности рейдов украинских пилотов на "Азовсталь" (t.me/polkazov)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пилоты совершили семь рейсов на "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Воздушный путь оставался тогда последним из всех возможных путей для доставки пищи, лекарств и оружия заблокированным украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"К тому времени противник уже полностью контролировал всю территорию вокруг города Мариуполь, а водные пути было невозможно использовать, поскольку враг подвел свои боевые корабли, и они контролировали выходы из мариупольского порта. Поэтому оставался единственный путь - это воздушный мост", - рассказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Как признается руководитель связи обороны Мариуполя с позывным "Мольфар", ожидалось, что основные силы россиян будут идти с направления Безымянного. А оккупанты зашли с тыла, чего защитники "Азовстали" совсем не ожидали.

"Мы хотели не пустить противника в город, чтобы они не перешли реку. Поэтому мы хотели, чтобы они уперлись в "Азовсталь" со стороны левого берега и дальше уже не прошли в город. Мы не думали, что противник придет с тыла, с направления Бердянска", - рассказал он.

Боец полка "Азов" "Георгий" рассказал, чему защитники Мариуполя радовались больше всего, когда один из вертолетов приземлился в их расположении.

"Мы обрадовались не сколько эвакуации, а когда они выгрузили систему связи и Javelin, и Stinger. Мы радовались. Все! Ребята сейчас им покажут!" - рассказал он.

Как сообщалось, не все пилоты соглашались садиться за штурвал, чтобы доставить необходимое бойцам "Азовстали".

Напомним, всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью. А однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.

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