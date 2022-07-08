ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Раділи не евакуації. З'явилися нові подробиці рейдів українських льотчиків на "Азовсталь"

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 08 липня 2022 17:18
Раділи не евакуації. З'явилися нові подробиці рейдів українських льотчиків на "Азовсталь" Фото: з'явилися нові подробиці рейдів українських пілотів на "Азовсталь" (t.me/polkazov)
Автор: Наталія Гурковська

Українські пілоти здійснили сім рейсів на "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Повітряний шлях тоді залишався останнім з всіх можливих шляхів для постачання їжі, ліків та зброї заблокованим українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"На той час противник вже повністю контролював всю територію довкола міста Маріуполь, а водні шляхи було неможливо використовувати, оскільки ворог підвів свої бойові кораблі і вони контролювали виходи з маріупольського порту. Тому лишався єдиний шлях - це повітряний міст", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.

Як зізнається керівник зв'язку оборони Маріуполя з позивним "Мольфар", очікувалось, що основні сили росіян будуть йти з напрямку Безіменного. А окупанти зайшли з тилу, чого захисники "Азовсталі" зовсім не очікували.

"Ми хотіли не пустити противника в місто, щоб вони не перейшли річку. Тому ми хотіли, щоб вони вперлись в "Азовсталь" з боку лівого берега і далі вже не пройшли в місто. Ми не думали, що противник прийде з тилу, з напрямку Бердянська", - розповів він.

Боєць полу "Азов" "Георгій" розповів, чому захисники Маріуполя раділи найбільше, коли один з гвинтокрилів приземлився в їх розташуванні.

"Ми зраділи не скільки евакуації, а коли вони вигрузили систему зв'язку і Javelin, і Stinger. Ми раділи. Все! Хлопці зараз їм покажуть!" - розповів він.

Як повідомлялося, не всі пілоти погоджувалися сідати за штурвал, щоб доставити необхідне бійцям "Азовсталі".

Нагадаємо, всього до захисників Маріуполя до "Азовсталі" літало 16 військових вертольотів Мі-8 за допомогою. А одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал