Радоница 2022: ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу. В ГСЧС советуют зажечь свечу, помолиться, оставшись дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.
"Помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.д.)", - напоминают спасатели.
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