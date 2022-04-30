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Радониця 2022: ДСНС дала поради, які можуть врятувати життя

Фото: ДСНС дала поради на Радоницю (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю. В ДСНС радять запалити свічку, помолитися, залишившись вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України в Facebook.

"Пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії (можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, розтяжки тощо)", - нагадують надзвичайники.

А також:

  • не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;
  • не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкогольні напої, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;
  • будьте уважними та не втрачайте пильність;
  • слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті, щоб володіти інформацією про безпекову ситуацію у вашому місті, селищі чи селі;
  • дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;
  • слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєво необхідним правилам;
  • у випадку пожежі чи виявлення вибухонебезпечних предметів - телефонуйте за номером 101!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що має бути в тривожній валізці у кожного українця.

А також ми розповідали про те, що українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання.

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