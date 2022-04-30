Радониця 2022: ДСНС дала поради, які можуть врятувати життя

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю. В ДСНС радять запалити свічку, помолитися, залишившись вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України в Facebook.

"Пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії (можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, розтяжки тощо)", - нагадують надзвичайники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що має бути в тривожній валізці у кожного українця.

А також ми розповідали про те, що українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання.

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