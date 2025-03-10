UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Радники Трампа працюють над пом'якшенням санкцій проти Росії, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Радники президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа працюють над планом щодо послаблення санкцій проти Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"За словами людей, знайомих з ходом переговорів, радники Трампа вже накидали план, як вони могли б послабити санкції, накладені на Росію через війну, в тому числі обмежити ціни на продаж її нафти", - пише Bloomberg. 

Переговори щодо завершення війни 

Bloomberg додає, що Штати, під час зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії, обговорюватимуть термін та обсяги початкового припинення вогню з Росією, а також "точки напруженості", які потрібно врегулювати. 

За словами джерел, Росія також готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні "за умови досягнення прогресу в остаточному мирному врегулюванні". 

Зобов'язання щодо часткового російсько-українського перемир'я буде розглядатись як перший крок до переговорів про більш стійке врегулювання.

За словами неназваних посадовців, обговорення гарантій безпеки з боку Штатів, які можуть мати вирішальне значення, наразі призупинене. Ще одним пунктом розбіжностей буде питання розміру й сфери застосування української армії.  

Тим часом європейські лідери на чолі з Британією та Францією готують власні пропозиції щодо надання гарантій безпеки Києву. Водночас офіційні особи в Лондоні й Парижі чітко дали зрозуміти, що ці гарантії вимагатимуть підтримки з боку Штатів, втім, Трамп наразі не взяв на себе жодних зобов'язань. 

"Європейські чиновники вважають, що кінцева мета Путіна - захоплення України - не змінилася, і йому не можна довіряти. Ключова мета Європи на цьому етапі - перевірити віру Трампа в те, що Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.) серйозно налаштований на переговори про реалістичне мирне врегулювання", - додає Bloomberg. 

Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Західні країни, зокрема США, ЄС, Велика Британія та їхні союзники, запровадили масштабні санкції. Вони включають фінансові обмеження, замороження активів російських олігархів і посадовців, відключення окремих банків від SWIFT, а також експортні обмеження на високотехнологічні товари. Крім того, було введено ембарго на російську нафту та газ у деяких країнах, що суттєво вплинуло на економіку РФ.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем планує подати законопроєкт про нові санкції проти Росії, які торкнуться банківського та енергетичного сектора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп