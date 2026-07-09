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В України з'явиться власне виробництво Patriot, але РФ має час для ударів, - ISW

09:48 09.07.2026 Чт
2 хв
Що дає Росії перевагу в небі?
aimg Олена Чупровська
В України з'явиться власне виробництво Patriot, але РФ має час для ударів, - ISW Фото: Затримка з ракетами Patriot дає Росії шанс завдати більшої шкоди (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Поки Україна чекає запуску власного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, у Росії з'являється час завдати максимальної шкоди. Ворог здатний випускати десятки балістичних ракет щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Ліцензія на власне виробництво Patriot

Президент США Дональд Трамп 8 липня заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. За його словами, виробництво може розпочатися вже через два-три місяці.

Поки незрозуміло, про який саме тип перехоплювачів ідеться - потужніші PAC-3 чи простіші PAC-2. Трамп також зазначив, що американського виробника про рішення щодо України ще не повідомили.

Швидкість запуску виробництва залежатиме від кількох факторів:

  • наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача;
  • масштабування всього ланцюга поставок, що виробляє ці деталі.

Українські війська непогано перехоплюють крилаті ракети та безпілотники. А от із балістичними ракетами ситуація значно гірша через брак ракет-перехоплювачів.

Під час двох останніх масованих ударів Росії, у ніч з 1 на 2 липня та з 5 на 6 липня, українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети.

Поки Україна не запустила власне виробництво перехоплювачів, у Росії залишається вікно можливостей. Ворог може посилити удари балістичними ракетами по Україні, щоб завдати максимальної шкоди ще до того, як країна зможе надійніше захистити своє небо.

Нагадаємо,через дефіцит боєприпасів системи Patriot довелося перевести з автоматичного на ручний режим роботи.

Тепер оператори самі вирішують, яку саме ціль збивати, щоб не витрачати дефіцитні ракети на дешеві дрони.

Втім, Трамп заявив, що США дозволять Україні робити Patriot. Він сказав, що це технологічно важко, але Україна впорається.

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