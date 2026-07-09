В України з'явиться власне виробництво Patriot, але РФ має час для ударів, - ISW

Поки Україна чекає запуску власного виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, у Росії з'являється час завдати максимальної шкоди. Ворог здатний випускати десятки балістичних ракет щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Ліцензія на власне виробництво Patriot

Президент США Дональд Трамп 8 липня заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. За його словами, виробництво може розпочатися вже через два-три місяці.

Поки незрозуміло, про який саме тип перехоплювачів ідеться - потужніші PAC-3 чи простіші PAC-2. Трамп також зазначив, що американського виробника про рішення щодо України ще не повідомили.

Швидкість запуску виробництва залежатиме від кількох факторів:

наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача;

масштабування всього ланцюга поставок, що виробляє ці деталі.

Українські війська непогано перехоплюють крилаті ракети та безпілотники. А от із балістичними ракетами ситуація значно гірша через брак ракет-перехоплювачів.

Під час двох останніх масованих ударів Росії, у ніч з 1 на 2 липня та з 5 на 6 липня, українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети.

Поки Україна не запустила власне виробництво перехоплювачів, у Росії залишається вікно можливостей. Ворог може посилити удари балістичними ракетами по Україні, щоб завдати максимальної шкоди ще до того, як країна зможе надійніше захистити своє небо.