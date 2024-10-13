Радник Зеленського про діалог України з Індією: будується набагато краще, ніж будь-коли

За словами радника президента, в України з Індією "діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше, ніж був будь-коли".

Так, зазначив чиновник, українська сторона наразі бачить можливість порушувати "ті питання, які нас хвилюють - зокрема, нафти".

Власюк пояснив, що це дає змогу Росії "заробляти гроші" для підтримки свого військово-промислового комплексу та продовження військової агресії проти України.

Як розповів Власюк, питання щодо експорту нафти, зокрема, порушувалося в розмовах президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"І це, повірте, 5-6 мільярдів щомісяця. Це набагато важливіше, ніж будь-що інше", - сказав чиновник.

Радник Зеленського наголосив, що якщо "забрати у РФ зараз ці 5-6 мільярдів від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж від всього іншого ринку", то Кремль через декілька місяців "перестане мати спроможність продовжувати виробляти і ракети, і дрони".

Візит Моді в Україну та зустріч із Зеленським

Нагадаємо, 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва з офіційним візитом.

Під час зустрічі з Моді Зеленський повідомив, що Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами.

Більш детально про причину приїзду Моді в Україну та чи може це вплинути на війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Між тим варто зазначити, що, за даними видання Bloomberg, Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для РФ після Китаю.