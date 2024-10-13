RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Советник Зеленского о диалоге Украины с Индией: строится гораздо лучше, чем когда-либо

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди (facebook.com/narendramodi)
Автор: Владимир Костырин

Украина смогла наладить с Индией лучший диалог, чем он был ранее в отношениях между государствами. Киев обсуждает с Нью-Дели, в частности, возможность уменьшения закупки Индией российской нефти.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

По словам советника президента, у Украины с Индией "диалог начал строиться гораздо лучше и интенсивнее, чем был когда-либо".

Так, отметил чиновник, украинская сторона сейчас видит возможность поднимать "те вопросы, которые нас волнуют - в частности, нефти".

Власюк объяснил, что это позволяет России "зарабатывать деньги" для поддержки своего военно-промышленного комплекса и продолжения военной агрессии против Украины.

Как рассказал Власюк, вопрос экспорта нефти, в частности, поднимался в разговорах президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"И это, поверьте, 5-6 миллиардов ежемесячно. Это гораздо важнее, чем что-либо другое", - сказал чиновник.

Советник Зеленского подчеркнул, что если "забрать у РФ сейчас эти 5-6 миллиардов от Индии, еще столько же от Китая и еще столько же от всего остального рынка", то Кремль через несколько месяцев "перестанет иметь возможность продолжать производить и ракеты, и дроны ".

Визит Моди в Украину и встреча с Зеленским

Напомним, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.

В ходе встречи с Моди Зеленский сообщил, что Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.

Более подробно о причине приезда Моде в Украину и может ли это повлиять на войну - читайте в материале РБК-Украина.

Между тем, стоит отметить, что, по данным издания Bloomberg, Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ после Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияОфис президента