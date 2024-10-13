Радник Зеленського про діалог України з Індією: будується набагато краще, ніж будь-коли
Україна змогла налагодити з Індією кращий діалог, ніж він був раніше у відносинах між державами. Київ обговорює з Нью-Делі, зокрема, можливість зменшення закупівлі Індією російської нафти.
Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".
За словами радника президента, в України з Індією "діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше, ніж був будь-коли".
Так, зазначив чиновник, українська сторона наразі бачить можливість порушувати "ті питання, які нас хвилюють - зокрема, нафти".
Власюк пояснив, що це дає змогу Росії "заробляти гроші" для підтримки свого військово-промислового комплексу та продовження військової агресії проти України.
Як розповів Власюк, питання щодо експорту нафти, зокрема, порушувалося в розмовах президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
"І це, повірте, 5-6 мільярдів щомісяця. Це набагато важливіше, ніж будь-що інше", - сказав чиновник.
Радник Зеленського наголосив, що якщо "забрати у РФ зараз ці 5-6 мільярдів від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж від всього іншого ринку", то Кремль через декілька місяців "перестане мати спроможність продовжувати виробляти і ракети, і дрони".
Візит Моді в Україну та зустріч із Зеленським
Нагадаємо, 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва з офіційним візитом.
Під час зустрічі з Моді Зеленський повідомив, що Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами.
Більш детально про причину приїзду Моді в Україну та чи може це вплинути на війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Між тим варто зазначити, що, за даними видання Bloomberg, Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для РФ після Китаю.
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