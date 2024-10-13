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Радник Зеленського про діалог України з Індією: будується набагато краще, ніж будь-коли

Неділя 13 жовтня 2024 01:59
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Радник Зеленського про діалог України з Індією: будується набагато краще, ніж будь-коли Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Індії Нарендра Моді (facebook.com/narendramodi)
Автор: Володимир Костирін

Україна змогла налагодити з Індією кращий діалог, ніж він був раніше у відносинах між державами. Київ обговорює з Нью-Делі, зокрема, можливість зменшення закупівлі Індією російської нафти.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".

За словами радника президента, в України з Індією "діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше, ніж був будь-коли".

Так, зазначив чиновник, українська сторона наразі бачить можливість порушувати "ті питання, які нас хвилюють - зокрема, нафти".

Власюк пояснив, що це дає змогу Росії "заробляти гроші" для підтримки свого військово-промислового комплексу та продовження військової агресії проти України.

Як розповів Власюк, питання щодо експорту нафти, зокрема, порушувалося в розмовах президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"І це, повірте, 5-6 мільярдів щомісяця. Це набагато важливіше, ніж будь-що інше", - сказав чиновник.

Радник Зеленського наголосив, що якщо "забрати у РФ зараз ці 5-6 мільярдів від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж від всього іншого ринку", то Кремль через декілька місяців "перестане мати спроможність продовжувати виробляти і ракети, і дрони".

Візит Моді в Україну та зустріч із Зеленським

Нагадаємо, 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва з офіційним візитом.

Під час зустрічі з Моді Зеленський повідомив, що Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами.

Більш детально про причину приїзду Моді в Україну та чи може це вплинути на війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Між тим варто зазначити, що, за даними видання Bloomberg, Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для РФ після Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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