Советник Зеленского о диалоге Украины с Индией: строится гораздо лучше, чем когда-либо

Украина смогла наладить с Индией лучший диалог, чем он был ранее в отношениях между государствами. Киев обсуждает с Нью-Дели, в частности, возможность уменьшения закупки Индией российской нефти.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала " Мы - Украина ".

По словам советника президента, у Украины с Индией "диалог начал строиться гораздо лучше и интенсивнее, чем был когда-либо".

Так, отметил чиновник, украинская сторона сейчас видит возможность поднимать "те вопросы, которые нас волнуют - в частности, нефти".

Власюк объяснил, что это позволяет России "зарабатывать деньги" для поддержки своего военно-промышленного комплекса и продолжения военной агрессии против Украины.

Как рассказал Власюк, вопрос экспорта нефти, в частности, поднимался в разговорах президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"И это, поверьте, 5-6 миллиардов ежемесячно. Это гораздо важнее, чем что-либо другое", - сказал чиновник.

Советник Зеленского подчеркнул, что если "забрать у РФ сейчас эти 5-6 миллиардов от Индии, еще столько же от Китая и еще столько же от всего остального рынка", то Кремль через несколько месяцев "перестанет иметь возможность продолжать производить и ракеты, и дроны ".

Визит Моди в Украину и встреча с Зеленским

Напомним, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев с официальным визитом.

В ходе встречи с Моди Зеленский сообщил, что Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.

Более подробно о причине приезда Моде в Украину и может ли это повлиять на войну - читайте в материале РБК-Украина.

Между тем, стоит отметить, что, по данным издания Bloomberg, Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ после Китая.