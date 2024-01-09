Радник родича Путіна торгує вугіллям з окупованих територій України, - ЗМІ

Зазначається, що імпортером ресурсів із так званих "Л/ДНР" виявився радник президента Міжнародної асамблеї ісламського бізнесу Марата Кабаєва, батька Аліни Кабаєвої.

У 2023 році компанія Green Rabbit Limited продала 16 тисяч тонн пшениці і 88 тисяч тонн вугілля, коксу і руди - переважно в Туреччину та Албанію.

"Green Rabbit закупила вугілля безпосередньо - у компаній "Вугілля Донбасу", "Краснолучантрацит", "МВ-Свердловськвугілля" - і через посередника "Синдикат промо". Ця фірма зареєстрована в Москві уродженцем Донецька Сергієм Синельниковим", - пише видання.

Також компанія закупила пшеницю в компанії "Агора". Вона зареєстрована в Ростовській області, але її постачальники - в Донецьку: корпорація "Аграрний Донбас", зернова компанія "Доннафтасервіс" та інші.

Що відомо про власника фірми

Green Rabbit зареєстрована в Гонконзі. Компанією, за даними місцевого реєстру, володіє людина на ім'я Муслім Темеркаєв.

Він є радником Марата Кабаєва в Міжнародній асамблеї ісламського бізнесу; він відповідає за вугільну промисловість. Також Темеркаєв обіймає посаду громадського уповноваженого у сфері ісламських фінансів у Москві.

У 2019 році стало відомо, що Міжнародна асамблея ісламського бізнесу хоче відкрити банк у Донецьку "для проведення розрахунків в обхід санкцій".

ЗМІ повідомляли, що Путін мав стосунки з Аліною Кабаєвою. Країни Заходу ввели проти неї санкції через її близькі стосунки з російським диктатором.

Правоохоронці шукають підприємців, які ведуть бізнес в окупації

Нещодавно правоохоронці затримали у Києві власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював з окупантами.

Також директора окупаційного підприємства, який постачав техніку для пункту пропуску в Криму, було засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі.