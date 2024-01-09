Советник родственника Путина торгует углем с оккупированных территорий Украины, - СМИ

Отмечается, что импортером ресурсов из так называемых "Л/ДНР" оказался советник президента Международной ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева, отца Алины Кабаевой.

В 2023 году компания Green Rabbit Limited продала 16 тысяч тонн пшеницы и 88 тысяч тонн угля, кокса и руды - преимущественно в Турцию и Албанию.

"Green Rabbit закупила уголь напрямую - у компаний "Уголь Донбасса", "Краснолучантрацит", "МВ-Свердловскуголь" - и через посредника "Синдикат промо". Эта фирма зарегистрирована в Москве уроженцем Донецка Сергеем Синельниковым", - пишет издание.

Также компания закупила пшеницу у компании "Агора". Она зарегистрирована в Ростовской области, но ее поставщики - в Донецке: корпорация "Аграрный Донбасс", зерновая компания "Доннефтесервис" и другие.

Что известно о владельце фирмы

Green Rabbit зарегистрирована в Гонконге. Компанией, по данным местного реестра, владеет человек по имени Муслим Темеркаев.

Он является советником Марата Кабаева в Международной ассамблее исламского бизнеса; он отвечает за угольную промышленность. Также Темеркаев занимает должность общественного уполномоченного в сфере исламских финансов в Москве.

В 2019 году стало известно, что Международная ассамблея исламского бизнеса хочет открыть банк в Донецке "для проведения расчетов в обход санкций".

СМИ сообщали, что Путин имел отношения с Алиной Кабаевой. Страны Запада ввели против нее санкции из-за ее близких отношений с российским диктатором.

Правоохранители ищут предпринимателей, ведущих бизнес в оккупации

Недавно стражи порядка задержали в Киеве владельца интернет-провайдера. Муж оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с оккупантами.

Также директор оккупационного предприятия, который поставлял технику для пункта пропуска в Крыму, был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.