Радник мера Маріуполя показав, як виглядає знищений житловий квартал зсередини (відео)

В окупованому Маріуполі (Донецька область) цілі житлові квартали стоять розбитими, а квартири всередині майже всі розграбовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зазвичай ми показуємо цей жах з вулиці. Але сьогодні можете подивитись, як воно в середині будинків. Те, що поки не вкрали. Те, що поки не поховали під будівельним сміттям. Мертвий район. Мертве місто", - додав Андрющенко.

Зазначається, що це фактично мертвий квартал посеред міста розташований прямо напроти окупаційної районної "адміністрації Центрального району".

"Так виглядає вкрадене та вбите росіянами життя маріупольців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Маріуполі три дні лунали вибухи - знищувалися склади боєприпасів та місця дислокації росіян. Загарбники не розуміють, що робити та намагаються переміщувати техніку.

До окупованого Маріуполя російське військове командування завезло молодих військових. Також у місті збільшилася кількість кадировців.

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