ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кидають дітей на "гарматне м’ясо". В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 24 лютого 2023 12:11
Кидають дітей на "гарматне м’ясо". В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців Фото: в окупований Маріуполь завезли військових та кадировців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

До окупованого Маріуполя російське військове командування завезло молодих військових. Також у місті збільшилася кількість кадировців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Кількість молодих військових окупантів прибула в місто. 19-20 років. Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо", - розповів він.

Андрющенко додав, що також спостерігається збільшення присутності кадировців.

"Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо на нові Тік Ток неіснуючі перемоги та бої з уявними диверсантами", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти відправили на передову 150 колаборантів із тимчасово окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, Росія накопичує живу силу в окупованій Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію