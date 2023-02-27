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Советник мэра Мариуполя показал, как выглядит уничтоженный жилой квартал изнутри (видео)

Фото: Мариуоль (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) целые жилые кварталы стоят разбитыми, а квартиры внутри почти все разграблены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Так выглядит украденная и убитая россиянами жизнь мариупольцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактически мертвый квартал посреди города расположен прямо напротив оккупационной районной "администрации Центрального района".

"Обычно мы показываем этот ужас с улицы. Но сегодня можете посмотреть, как оно внутри домов. То, что пока не украли. То, что пока не похоронили под строительным мусором. Мертвый район. Мертвый город", - добавил Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе три дня раздавались взрывы - уничтожались склады боеприпасов и места дислокации россиян. Захватчики не понимают, что делать и пытаются перемещать технику.

В оккупированный Мариуполь российское военное командование завезло молодых военных. Также в городе увеличилось количество кадыровцев.

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Российская ФедерацияМариупольДонбассДонецкая областьВойна в Украине