UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Радник голови ОП про переговори в Женеві: мирного плану в первісному вигляді вже немає

Фото: Олександр Бевз, радник голови ОП України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У результаті переговорів українських та американських чиновників у Женеві мирний план було видозмінено. З нього прибрали частину пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента України Олександра Бевза у Facebook.

Бевз зазначив, що переговори з американськими чиновниками в Женеві були дуже конструктивними. Україні вдалося обговорити кожен пункт мирного плану, який запропонували США.

"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частину пунктів було вилучено, частину - змінено. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - розповів радник глави ОП.

За його словами, фінальні рішення щодо найбільш проблематичних питань ухвалюватимуть президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.

Також Безв звернув увагу, що конспірології було в рази більше, ніж у реальності.

Мирний план США

Нагадаємо, про мирний план США західні ЗМІ почали писати минулого тижня. Згідно з чутками, його розробляли не тільки американські чиновники, а й російські.

Авторитетні видання писали про те, що план складається з 28 пунктів, частина з яких є для України неприйнятними.

План передбачав, що Донецька і Луганська області мали перейти під повний контроль Росії. При цьому для України встановлювався ліміт на розмір армії - до 600 тисяч особового складу.

На цьому тлі українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для коригування мирного плану.

Після переговорів президент України Володимир Зеленський зазначив, що були сигнали того, що українську позицію почули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЖеневаОфіс президентаМирні переговориВійна в Українімирний план США