Радник голови ОП про переговори в Женеві: мирного плану в первісному вигляді вже немає

Бевз зазначив, що переговори з американськими чиновниками в Женеві були дуже конструктивними. Україні вдалося обговорити кожен пункт мирного плану, який запропонували США.

"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частину пунктів було вилучено, частину - змінено. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - розповів радник глави ОП.

За його словами, фінальні рішення щодо найбільш проблематичних питань ухвалюватимуть президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.

Також Безв звернув увагу, що конспірології було в рази більше, ніж у реальності.