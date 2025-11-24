RU

Советник главы ОП о переговорах в Женеве: мирного плана в первоначальном виде уже нет

Фото: Александр Бевз, советник главы ОП Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате переговоров украинских и американских чиновников в Женеве мирный план был видоизменен. Из него убрали часть пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Александра Бевза в Facebook.

Бевз отметил, что переговоры с американскими чиновниками в Женеве были очень конструктивными. Украине удалось обсудить каждый пункт мирного плана, который предложили США. 

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - рассказал советник главы ОП. 

По его словам, финальные решения по наиболее проблематичных вопросах будут принимать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. 

Также Безв обратил внимание, что конспирологии было в разы больше, чем в реальности. 

Мирный план США

Напомним, о мирном плане США западные СМИ начали писать на прошлой неделе. Согласно слухам, его разрабатывали не только американские чиновники, но и российские.

Авторитетные издания писали о том, что план состоит из 28 пунктов, часть из которых являются для Украины неприемлемыми.

План предусматривал, что Донецкая и Луганская области должны были перейти под полный контроль России. При этом для Украины устанавливался лимит на размер армии - до 600 тысяч личного состава.

На этом фоне украинские чиновники встретились с американскими в Женеве для корректировки мирного плана.

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский отметил, что были сигналы того, что украинскую позицию услышали.

