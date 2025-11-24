Советник главы ОП о переговорах в Женеве: мирного плана в первоначальном виде уже нет

Бевз отметил, что переговоры с американскими чиновниками в Женеве были очень конструктивными. Украине удалось обсудить каждый пункт мирного плана, который предложили США.

"Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции", - рассказал советник главы ОП.

По его словам, финальные решения по наиболее проблематичных вопросах будут принимать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Также Безв обратил внимание, что конспирологии было в разы больше, чем в реальности.