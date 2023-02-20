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Радник Дуди про візит Байдена до Києва: чіткий сигнал, що Україна переможе у війні

Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Візит президента США Джо Байдена до Києва є чітким сигналом американської прихильності до підтримки України. При цьому візит наголосив, що США вірять у перемогу України у війні.

Про це заявив радник президента Польщі Анджея Дуди Марчін Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми дуже вітаємо його сміливе рішення поїхати в Україну як чіткий знак прихильності США та його особистої участі в ситуації, що посилає чіткий сигнал про те, що США зі своїми союзниками, партнерами, і що є віра в те, що Україна може перемогти в цій складній ситуації", - заявив він.

Пшидач підкреслив, що він "з нетерпінням чекає на зустріч з ним на польській землі".

Нагадаємо, США та Росія контактували перед поїздкою Байдена в Україну, щоб "уникнути прямого конфлікту між ядерними державами".

При цьому візит Байдена до Києва тримали у секреті добу.

Усі подробиці історичного візиту президента США до Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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