Советник Дуды о визите Байдена в Киев: четкий сигнал, что Украина победит в войне

"Мы очень приветствуем его смелое решение поехать в Украину как четкий знак приверженности США и его личного участия в ситуации, посылающий четкий сигнал о том, что США со своими союзниками, партнерами, и что есть вера в то, что Украина может победить в этой сложной ситуации", - заявил он.



Пшидач подчеркнул, что он "с нетерпением ждет встречи с ним на польской земле".

Напомним, США и Россия контактировали перед поездкой Байдена в Украину, чтобы "избежать прямого конфликта между ядерными государствами".

При этом визит Байдена в Киев держали в секрете сутки.

Все подробности исторического визита президента США в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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