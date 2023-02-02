"Радий, що такий тонесенький". Глава Єврокомісії передала Зеленському звіт по опитувальнику для членства в ЄС

Зеленський зазначив, що Росія зараз концентрує свої сили та готується до спроби реваншу - не лише проти України, а й проти вільної Європи та вільного світу. За його словами, щоб здолати такого противника, не достатньо лише успіхів на полі бою.

"Потрібна віра в Європу, Європу вільну, мирну, об'єднану. Потрібна міцність наших інституцій. Потрібні мотивуючі інтеграційні здобутки, які будуть доказом того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього доленосного протистояння дійсно підтримуються всією Європою", - сказав він.

Президент додав, що сьогодні і завтра політики працюватимуть саме заради таких здобутків, а також заради підготовки наступної фази інтеграції України з ЄС. Зокрема, йдеться про економічні, соціальні, фінансові, енергетичні, гуманітарні питання та відбудову України.

"Пані президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Я дуже радий, що він такий тонесенький. Це гарна новина. Цей звіт стане основою для роботи наших урядовців", - додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, сьогодні фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем прибули з візитом до Київа.

До того ж, комісар ЄС з бюджету зазначив, що вступ України до ЄС буде марафоном, а не спринтом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС під час саміту похвалить Україну за її прогрес у реформах, але навряд чи ухвалить рішення про швидкий вступ.

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