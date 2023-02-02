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"Рад, что такой тоненький". Глава Еврокомиссии передала Зеленскому отчет по опроснику для членства в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получила от Европейского Союза отчет о второй части опросника для оценки возможности государства выполнять обязательства по членству в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Зеленский отметил, что Россия сейчас концентрирует свои силы и готовится к попытке реванша - не только против Украины, но и против свободной Европы и свободного мира. По его словам, чтобы преодолеть такого противника, недостаточно успехов на поле боя.

"Нужна вера в Европу, Европу свободную, мирную, объединенную. Нужна прочность наших институций. Нужны мотивирующие интеграционные достижения, которые будут доказательством того, что устойчивость наших людей на поле боя и на всех других уровнях этого судьбоносного противостояния действительно поддерживается всей Европой", - сказал он.

Президент добавил, что сегодня и завтра политики будут работать именно ради таких достижений, а также подготовки следующей фазы интеграции Украины с ЕС. В частности, речь идет об экономических, социальных, финансовых, энергетических, гуманитарных вопросах и восстановлении Украины.

"Госпожа президент Еврокомиссии передала мне сегодня отчет о второй части опросника, который Украина заполнила, приобретая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький. Это хорошая новость. Этот отчет станет основой для работы наших чиновников", - добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, сегодня фон дер Ляен вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем прибыли с визитом в Киев.

К тому же, комиссар ЕС из бюджета отметил, что вступление Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС во время саммита похвалит Украину за ее прогресс в реформах, но вряд ли примет решение о скором вступлении.

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Вступление в ЕСЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир Зеленский