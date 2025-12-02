Радіоведуча з ПАР вербувала бойовиків на війну проти України

Південноафриканська поліція повідомила, що трьох чоловіків було затримано під час спроби сісти на рейс до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Поліція вважає, що один чоловік вже поїхав до Росії після того, як його завербувала Мантула.

Арешт ведучої державної радіостанції SAFM відбувся на тлі окремого розслідування поліцією справи проти доньки колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, яка нібито обманом схилила ще 17 чоловіків воювати на боці Росії в Україні.

Дудузіле Зума-Самбудла подала у відставку з парламенту та всіх державних посад. Її зведена сестра звинуватила її в тому, що вона обманом змусила чоловіків поїхати до Росії під приводом проходження навчання з безпеки, яке допоможе їм отримати роботу.