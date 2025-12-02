Радиоведущая из ЮАР вербовала боевиков на войну против Украины

Южноафриканская радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом по обвинению в вербовке четырех мужчин для участия в войне против Украины на стороне России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Южноафриканская полиция сообщила, что трое мужчин были задержаны при попытке сесть на рейс в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Полиция считает, что один человек уже уехал в Россию после того, как его завербовала Мантула.
Арест ведущей государственной радиостанции SAFM состоялся на фоне отдельного расследования полицией дела против дочери бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, которая якобы обманом склонила еще 17 мужчин воевать на стороне России в Украине.
Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку из парламента и всех государственных должностей. Ее сводная сестра обвинила ее в том, что она обманом заставила мужчин поехать в Россию под предлогом прохождения обучения по безопасности, которое поможет им получить работу.
Известно, что Россия в течение длительного времени пытается привлекать африканцев и азиатов для продвижения своего влияния и идеи "русского мира" за рубежом.
По данным министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, более 1400 граждан из африканских стран воюют на стороне РФ, правительства призывают своих граждан избегать вербовки.
По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, начиная с 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.
Согласно информации ЦПИ, больше всего за Россию воюет граждан Северной Кореи - 12 тысяч человек. Далее - страны Центральной Азии: Узбекистан (2715 человек); Таджикистан (1599 человек); Казахстан (1190 человек); Кыргызстан (687 человек). Также в боевых действиях против Украины участие принимают 1338 белорусов.