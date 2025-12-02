Радіоведуча з ПАР вербувала бойовиків на війну проти України

Південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула постала перед судом за звинуваченням у вербуванні чотирьох чоловіків для участі у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Південноафриканська поліція повідомила, що трьох чоловіків було затримано під час спроби сісти на рейс до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Поліція вважає, що один чоловік вже поїхав до Росії після того, як його завербувала Мантула.

Арешт ведучої державної радіостанції SAFM відбувся на тлі окремого розслідування поліцією справи проти доньки колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, яка нібито обманом схилила ще 17 чоловіків воювати на боці Росії в Україні.