Радіоведуча з ПАР вербувала бойовиків на війну проти України
Південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула постала перед судом за звинуваченням у вербуванні чотирьох чоловіків для участі у війні проти України на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Південноафриканська поліція повідомила, що трьох чоловіків було затримано під час спроби сісти на рейс до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Поліція вважає, що один чоловік вже поїхав до Росії після того, як його завербувала Мантула.
Арешт ведучої державної радіостанції SAFM відбувся на тлі окремого розслідування поліцією справи проти доньки колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, яка нібито обманом схилила ще 17 чоловіків воювати на боці Росії в Україні.
Дудузіле Зума-Самбудла подала у відставку з парламенту та всіх державних посад. Її зведена сестра звинуватила її в тому, що вона обманом змусила чоловіків поїхати до Росії під приводом проходження навчання з безпеки, яке допоможе їм отримати роботу.
Росія активно вербує іноземців
Відомо, що Росія протягом тривалого часу намагається залучати африканців та азіатів для просування свого впливу та ідеї "русского мира" за кордоном.
За даними міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, понад 1400 громадян з африканських країн воюють на боці РФ, уряди закликають своїх громадян уникати вербування.
За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, починаючи з 2022 року Росія завербувала іноземців із 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.
Згідно із інформацією ЦПД, найбільше за Росію воює громадян Північної Кореї - 12 тисяч осіб. Далі - країни Центральної Азії: Узбекистан (2715 осіб); Таджиистан (1599 осіб); Казахстан (1190 осіб); Киргизстан (687 осіб). Також у бойвих діях проти України участь беруть 1338 білорусів.