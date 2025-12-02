Радиоведущая из ЮАР вербовала боевиков на войну против Украины

Южноафриканская радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом по обвинению в вербовке четырех мужчин для участия в войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Южноафриканская полиция сообщила, что трое мужчин были задержаны при попытке сесть на рейс в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Полиция считает, что один человек уже уехал в Россию после того, как его завербовала Мантула.

Арест ведущей государственной радиостанции SAFM состоялся на фоне отдельного расследования полицией дела против дочери бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, которая якобы обманом склонила еще 17 мужчин воевать на стороне России в Украине.