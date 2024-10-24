Радіодиктант національної єдності: як взяти участь цього року

Нагадаємо, письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба, який цьогоріч читатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, активно готується до заходу, працюючи над вимовою. Вишебаба зазначив, що йому допомагають у цьому, а також він не боїться критики.

Також ми розповідали, що авторка радіодиктанту-2024, українська письменниця Оксана Забужко розповіла, що витратила три тижні на створення тексту. Однак вона обурилася великою увагою до своєї особи та закликала громадськість замість цього більше цікавитися історією української мови. Забужко підкреслила важливість єдності українців під час цього значущого заходу, що проходить щороку.

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