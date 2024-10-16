Павло Вишебаба поділився, як готується читати Радіодиктант-2024

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2024 році читатиме письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба. Нині він до цього готується.

Як розповів військовий, зараз він працює над вимовою, але сподівається, що пізніше його трохи підготують. Вишебаба також зазначив, що не боїться і критики.

“Я думаю, тут важливо дійсно спільний ритуал, який ми придумали в своїй країні, при тому в такий момент, коли дійсно зростає кількість людей, які переходять на українську мову... і коли в цьому році пані Забужко написала текст, тобто цивільна і військовий будуть читати, це дійсно Диктант національної єдності в наші дні,” - розповів Вишебаба.

З письменницею Оксаною Забужко, військовий ще особисто не знайомий. Проте, згадував, що "Світ Забужко" він для себе відкрив, ще навчаючись на філологічному факультеті. Павло вважає її однією з найвизначніших постатей сучасної української літератури.

“Друзі, я думаю, що в Радіодиктанті національної єдності, як і в житті, не треба боятися помилок. Головне – взяти в цьому участь і написати його разом”, - побажав Вишебаба майбутнім учасникам події.