Радиодиктант национального единства: как принять участие в этом году

Напомним, писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба, который в этом году будет читать Всеукраинский радиодиктант национального единства, активно готовится к мероприятию, работая над произношением. Вышебаба отметил, что ему помогают в этом, а также он не опасается критики.

Также мы рассказывали, что автор радиодиктанта-2024, украинская писательница Оксана Забужко рассказала, что потратила три недели на создание текста. Однако она возмутилась большим вниманием к своей личности и призвала общественность вместо этого больше интересоваться историей украинского языка. Забужко подчеркнула важность единства украинцев во время этого значимого мероприятия, которое проходит ежегодно.

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