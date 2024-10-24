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Радиодиктант национального единства: как принять участие в этом году

Фото: Радиодиктант национального единства (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 25 октября, в канун Дня украинской письменности и языка, который будут отмечать 27 октября.

Как принять участие в 2024 году, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

25 октября 2024 в 11:00 по киевскому времени состоится 25-й Радиодиктант национального единства, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка. В этом году автором текста стала писательница Оксана Забужко, а читать его будет поэт и военный Павел Вышебаба.

Трансляция диктанта будет доступна на платформах "Суспільного":

28 октября в 11:00 на сайте"Украинского Радио" и "Суспільне Культура" будет опубликован текст радиодиктанта, что позволит участникам проверить себя на ошибки. Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вы можете:

  • отправить текст бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26 (важно, чтобы дата на штемпеле была не позднее 27 октября)
  • сфотографировать или отсканировать написанный текст (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 28 октября по адресу: rd@suspilne.media

Напомним, писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба, который в этом году будет читать Всеукраинский радиодиктант национального единства, активно готовится к мероприятию, работая над произношением. Вышебаба отметил, что ему помогают в этом, а также он не опасается критики.

Также мы рассказывали, что автор радиодиктанта-2024, украинская писательница Оксана Забужко рассказала, что потратила три недели на создание текста. Однако она возмутилась большим вниманием к своей личности и призвала общественность вместо этого больше интересоваться историей украинского языка. Забужко подчеркнула важность единства украинцев во время этого значимого мероприятия, которое проходит ежегодно.

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