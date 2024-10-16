"Мова об'єднує - це не просто слова". Забужко нагадала про важливість Радіодиктанту

Відома українська письменниця Оксана Забужко витратила три тижні на створення тексту для цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Однак вона обурилася великою увагою до себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оксани Забужко .

Вона закликала замість привертання уваги до неї та до подробиць щодо її підготовки до диктанту, цікавитися історією української мови та пам'ятати про те, як українці об’єднуються під час цього важливого заходу.

Письменниця нагадала, що Радіодиктант - це не просто перевірка знань мови, а символ єдності українців через тисячоліття історії.

Вона наголосила на тому, що мова справді об'єднує і це не просто слова.

Забужко також висловила своє невдоволення постійними запитаннями від журналістів щодо процесу написання тексту, наголосивши, що значно важливіше зрозуміти історичну роль української мови та її здатність об'єднувати людей.

Письменниця звернула увагу на те, що диктант символічно об'єднує українців із минулим, коли ще тисячу років тому на стінах Софії Київської було залишено перші записи.

Письменниця Оксана Забужко

Оксана Забужко - українська письменниця, публіцистка і філософиня, чиї роботи глибоко вкорінені в тематику української ідентичності, історії та культури. Її творчість охоплює як художні, так і науково-публіцистичні жанри.

Найвідомішим її твором є роман "Польові дослідження з українського сексу", який спричинив справжній фурор в українській літературі 1990-х років.

Забужко майстерно досліджує складні теми, як-от взаємини між національною ідентичністю, історичною пам’яттю та жіночою самосвідомістю.

Окрім літературної діяльності, Забужко є активною учасницею суспільно-політичних дискусій, виступає за захист української мови, культури та європейського шляху розвитку країни. Її твори перекладені багатьма мовами, що робить її голос важливим у світовому літературному контексті.

Забужко має також значну філософську і дослідницьку кар’єру, працювала у Гарвардському університеті і багато часу присвятила науковим дослідженням у сфері української культури та постколоніальної теорії.