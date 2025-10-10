UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Радіодиктант національної єдності 2025: стало відомо, хто напише й прочитає текст цьогоріч

Радіодиктант-2025 пройде 27 жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році авторкою Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця, перекладачка й докторка філософії Євгенія Кузнєцова, а дикторкою - народна артистка України Наталія Сумська.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Українського радіо у прямому ефірі.

Радіодиктант-2025

Євгенія Кузнєцова - відома сучасна письменниця, авторка книжок "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі", "Мова-меч: як говорила радянська імперія" та роману "Драбина", який отримав звання Книги року ВВС-2023. Її новий роман "Вівці цілі" увійшов до довгого списку премії ВВС у 2025 році.

Текст Радіодиктанту цього року прочитає акторка Наталія Сумська - зірка Національного театру імені Івана Франка та відома акторка кіно.

Коли і як долучитися

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня о 11:00 - у День української писемності та мови.

Послухати диктант можна буде:

  • на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
  • у телеефірі "Суспільне Культура";
  • на YouTube-каналі Українського Радіо та у застосунках suspilne.radio і "Дія".

Обсяг тексту - приблизно 200 слів. Після трансляції текст опублікують на сайті Українського Радіо, і всі охочі зможуть перевірити себе самостійно або надіслати роботу фахівцям для офіційної перевірки.

Яким був Радіодиктант торік

Минулого року авторкою диктанту була Оксана Забужко, а текст зачитував поет і військовослужбовець Павло Вишебаба. Перемогла тоді 79-річна Христина Гоянюк, яка пише диктанти ще з 2000 року. До слова, це її не перша перемога, але у 2024 році вона стала єдиною учасницею, яка написала радіодиктант без помилок.

Торік найстаршому учаснику Радіодиктанту було 99 років, а двом наймолодшим - 7 років. Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів із понад 30 країн.

Щорічно Радіодиктант пишуть сотні тисяч українців (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про проект

Всеукраїнський Радіодиктант національної єдності запровадило Українське радіо 24 травня 2000 року. Спершу його проводили у день перепоховання Тараса Шевченка, але згодом дату перенесли на День української писемності та мови.

До 2022 року акція відбувалася 9 листопада, а тепер її проводять 27 жовтня через перехід України на новоюліанський церковний календар.

Читайте також про те, хто зі знаменитостей долучився до Радіодиктанту у 2024 році.

Раніше ми також ділились порадами, як підготуватись до Радіодиктанту національної єдності.

радіодиктант