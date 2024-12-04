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Радіодиктант-2024 без помилок написала лише одна людина: що відомо про переможця

Україна, Середа 04 грудня 2024 15:09
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Радіодиктант-2024 без помилок написала лише одна людина: що відомо про переможця Фото: Переможцем Радіодиктанту-2024 стала Христина Гоянюк (suspilne.media/lviv)
Автор: Катерина Творожнікова

Переможницею цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала Христина Гоянюк з міста Львів. Водночас декілька інших учасників припустилися лише двох помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".

25 жовтня 2024 року в Україні відбувся Радіодиктант національної єдності. Поет та військовий Павло Вишебаба зачитав текст письменниці Оксани Забужко.

Сьогодні, 4 грудня, у прямому ефірі "Українського радіо" оголосили імена тих, хто найліпше написав Радіодиктант-2024. Переможницею традиційної загальнонаціональної акції стала Христина Гоянюк. Вже 24 роки поспіль вона бере участь у Радіодиктанті.

Львів'янка Христина Гоянюк перемагала вже понад 10 разів. Її тексти є одними із найграмотніших в Україні. Цьогоріч, як і у 2020 році вона стала єдиною, хто написав Радіодиктант без жодної помилки.

Христина виросла у сім’ї вчителів, що цілковито посприяло на її любов до грамотності. Її мама і бабуся були вчительками початкових класів, а батько - вчителем української мови і літератури.

Хто ще переміг

Українців, що написали Радіодиктант з однією помилкою не було. Однак, лише двох помилок припустилися кілька учасників, а саме:

  • Тімічева Наталя;
  • Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);
  • Перещ Юлія (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської області);
  • Крячко Дарина;
  • Рубежанська Наталія.

За словами, виконавчої продюсерки "Українського Радіо" та координаторки Радіодиктанту Юлії Шелудько, найстаршому учаснику цьогорічного Радіодиктанту - 99 років, а двом наймолодшим - 7 років. Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів із понад 30 країн.

Раніше ми писали, що текст Радіодиктанту-2024 було опубліковано. Текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року "Магія голосу" оприлюднили для самоперевірки.

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