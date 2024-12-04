Радіодиктант-2024 без помилок написала лише одна людина: що відомо про переможця
Переможницею цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала Христина Гоянюк з міста Львів. Водночас декілька інших учасників припустилися лише двох помилок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".
25 жовтня 2024 року в Україні відбувся Радіодиктант національної єдності. Поет та військовий Павло Вишебаба зачитав текст письменниці Оксани Забужко.
Сьогодні, 4 грудня, у прямому ефірі "Українського радіо" оголосили імена тих, хто найліпше написав Радіодиктант-2024. Переможницею традиційної загальнонаціональної акції стала Христина Гоянюк. Вже 24 роки поспіль вона бере участь у Радіодиктанті.
Львів'янка Христина Гоянюк перемагала вже понад 10 разів. Її тексти є одними із найграмотніших в Україні. Цьогоріч, як і у 2020 році вона стала єдиною, хто написав Радіодиктант без жодної помилки.
Христина виросла у сім’ї вчителів, що цілковито посприяло на її любов до грамотності. Її мама і бабуся були вчительками початкових класів, а батько - вчителем української мови і літератури.
Хто ще переміг
Українців, що написали Радіодиктант з однією помилкою не було. Однак, лише двох помилок припустилися кілька учасників, а саме:
- Тімічева Наталя;
- Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);
- Перещ Юлія (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської області);
- Крячко Дарина;
- Рубежанська Наталія.
За словами, виконавчої продюсерки "Українського Радіо" та координаторки Радіодиктанту Юлії Шелудько, найстаршому учаснику цьогорічного Радіодиктанту - 99 років, а двом наймолодшим - 7 років. Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів із понад 30 країн.
Раніше ми писали, що текст Радіодиктанту-2024 було опубліковано. Текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року "Магія голосу" оприлюднили для самоперевірки.