Радиодиктант национального единства 2025: стало известно, кто напишет и прочитает текст в этом году

Радиодиктант-2025

Евгения Кузнецова - известная современная писательница, автор книг "Спросите Миечку", "Готовим в печали", "Язык-меч: как говорила советская империя" и романа "Лестница", который получил звание Книги года ВВС-2023. Ее новый роман "Овцы цели" вошел в длинный список премии ВВС в 2025 году.

Текст Радиодиктанта в этом году прочитает актриса Наталья Сумская - звезда Национального театра имени Ивана Франко и известная актриса кино.

Когда и как присоединиться

Радиодиктант национального единства состоится 27 октября в 11:00 - в День украинской письменности и языка.

Послушать диктант можно будет:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

в телеэфире "Суспільне Культура";

на YouTube-канале Украинского Радио и в приложениях suspilne.radio и "Дія".

Объем текста - примерно 200 слов. После трансляции текст опубликуют на сайте Украинского Радио, и все желающие смогут проверить себя самостоятельно или отправить работу специалистам для официальной проверки.

Каким был Радиодиктант в прошлом году

В прошлом году автором диктанта была Оксана Забужко, а текст зачитывал поэт и военнослужащий Павел Вышебаба. Победила тогда 79-летняя Кристина Гоянюк, которая пишет диктанты еще с 2000 года. К слову, это ее не первая победа, но в 2024 году она стала единственной участницей, которая написала радиодиктант без ошибок.

В прошлом году самому старшему участнику Радиодиктанта было 99 лет, а двум самым молодым - 7 лет. Всего на проверку поступило более 10 тысяч текстов из более чем 30 стран.

Ежегодно Радиодиктант пишут сотни тысяч украинцев (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)