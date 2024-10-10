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Радіодиктант-2024: стало відомо, хто та чий текст читатиме

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 14:28
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Радіодиктант-2024: стало відомо, хто та чий текст читатиме Фото: Павло Вишебаба (facebook.com_vyshebaba)
Автор: РБК-Україна

До Дня української писемності та мови проведуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Ця подія відбудеться за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українське радіо".

Цього року Радіодиктант національної єдності пройде 25 жовтня об 11:00. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі. Ця подія проходитиме вже 24-ий рік поспіль. Хоча, зазвичай найактивнішими учасниками є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, до його написання може долучитися абсолютно кожен. Незважаючи на те, що Радіодиктант налічує лише 100 – 120 слів і у тексті нема суперечливих орфограм, його все одно непросто написати без помилок.

Авторкою тексту Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності - 2024 стане відома письменниця Оксана Забужко, яка у 2023 році потрапила до списку 100 жінок року за версією BBC. А читати Радіодиктант буде музикант та письменник, нині військовий, Павло Вишебаба. Його вірш "Доньці" та оповідання "Марсіани" увійшли до Навчальної програми з української літератури для закладів загальної та середньої освіти.

Нагадаємо, минулого року переможцями Радіодиктанту стали семеро людей. Однією з них, стала лікар-бактеріолог зі Львову Христина Гоянюк. 23 роки поспіль вона приймала участь у цій події і вже понад 10 разів ставала переможницею.

Ще однією чемпіонкою стала вчителька української мови та літератури Галина Шура. Торік вона втретє отримала перемогу.

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