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Радіодиктант національної єдності: як взяти участь цього року

Україна, Київ, Четвер 24 жовтня 2024 17:39
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Радіодиктант національної єдності: як взяти участь цього року Фото: Радіодиктант національної єдності (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня, напередодні Дня української писемності та мови, який відзначатимуть 27 жовтня.

Як взяти участь у 2024 році розповідає РБК-Україна із посиланням на "Суспільне".

25 жовтня 2024 року об 11:00 за київським часом відбудеться 25-й Радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Оксана Забужко, а читатиме його поет і військовий Павло Вишебаба.

Трансляція диктанту буде доступна на платформах "Суспільного":

28 жовтня о 11:00 на сайті "Українського Раді"о та "Суспільне Культура" буде опубліковано текст Радіодиктанту, що дозволить учасникам перевірити себе на помилки. Якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

  • надіслати текст паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (важливо, щоб дата на штемпелі була не пізніше 27 жовтня)
  • сфотографувати або відсканувати написаний текст (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу: rd@suspilne.media

Нагадаємо, письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба, який цьогоріч читатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, активно готується до заходу, працюючи над вимовою. Вишебаба зазначив, що йому допомагають у цьому, а також він не боїться критики.

Також ми розповідали, що авторка радіодиктанту-2024, українська письменниця Оксана Забужко розповіла, що витратила три тижні на створення тексту. Однак вона обурилася великою увагою до своєї особи та закликала громадськість замість цього більше цікавитися історією української мови. Забужко підкреслила важливість єдності українців під час цього значущого заходу, що проходить щороку.

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