Радіоактивний газ в укриттях? Чому почали перевіряти школи Кіровоградської області

Чому шкільні укриття перевіряють на безпеку від радону

Згідно з інформацією Кіровоградської обласної (військової) державної адміністрації, укриття в школах перевіряють на безпеку від радону в межах підготовки до нового навчального року.

Головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук пояснила, що йдеться про природний радіоактивний газ, який може накопичуватись у підвалах.

За її словами, він може становити небезпеку для здоров'я, особливо - для дітей.

"Кіровоградщина входить до зони з підвищеним природним радіаційним фоном. Тому важливо знати, наскільки безпечні шкільні укриття, де діти можуть перебувати під час повітряної тривоги", - наголосила експерт.

Уточнюється, що в усіх шкільних укриттях області до 1 вересня 2025 року мають провести:

вимірювання рівня радону;

вимірювання рівня гама-випромінювання.

"Такі ж перевірки проводитимуть і після ремонту або будівництва нових укриттів. Мета - зробити перебування дітей у школах максимально безпечним", - підсумували у Кіровоградській ОДА (ОВА).

Публікація облдержадміністрації (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)