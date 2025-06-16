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Радіоактивний газ в укриттях? Чому почали перевіряти школи Кіровоградської області

Шкільні укриття у Кіровоградській області перевіряють на безпеку від радону (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Кіровоградській області укриття в школах перевіряють на наявність небезпечного радіоактивного газу - радону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кіровоградської ОДА (ОВА) у Facebook.

Чому шкільні укриття перевіряють на безпеку від радону

Згідно з інформацією Кіровоградської обласної (військової) державної адміністрації, укриття в школах перевіряють на безпеку від радону в межах підготовки до нового навчального року.

Головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук пояснила, що йдеться про природний радіоактивний газ, який може накопичуватись у підвалах.

За її словами, він може становити небезпеку для здоров'я, особливо - для дітей.

"Кіровоградщина входить до зони з підвищеним природним радіаційним фоном. Тому важливо знати, наскільки безпечні шкільні укриття, де діти можуть перебувати під час повітряної тривоги", - наголосила експерт.

Уточнюється, що в усіх шкільних укриттях області до 1 вересня 2025 року мають провести:

  • вимірювання рівня радону;
  • вимірювання рівня гама-випромінювання.

"Такі ж перевірки проводитимуть і після ремонту або будівництва нових укриттів. Мета - зробити перебування дітей у школах максимально безпечним", - підсумували у Кіровоградській ОДА (ОВА).

Публікація облдержадміністрації (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні продовжують переоблаштовувати укриття під навчальні простори й будувати підземні школи з усіма необхідними для освітнього процесу компонентами.

Тим часом у Рівненській області поліція та рятувальники взялися з'ясовувати, чому деякі укриття були закриті для мешканців під час нічного ворожого обстрілу 9 червня 2025 року.

Читайте також, як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні.

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