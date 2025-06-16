Радиоактивный газ в укрытиях? Почему начали проверять школы Кировоградской области

В Кировоградской области укрытия в школах проверяют на наличие опасного радиоактивного газа - радона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА (ОВА) в Facebook.
Согласно информации Кировоградской областной (военной) государственной администрации, укрытия в школах проверяют на безопасность от радона в рамках подготовки к новому учебному году.
Главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук объяснила, что речь идет о природном радиоактивном газе, который может накапливаться в подвалах.
По ее словам, он может представлять опасность для здоровья, особенно - для детей.
"Кировоградщина входит в зону с повышенным естественным радиационным фоном. Поэтому важно знать, насколько безопасны школьные укрытия, где дети могут находиться во время воздушной тревоги", - подчеркнула эксперт.
Уточняется, что во всех школьных укрытиях области до 1 сентября 2025 года должны провести:
"Такие же проверки будут проводить и после ремонта или строительства новых укрытий. Цель - сделать пребывание детей в школах максимально безопасным", - подытожили в Кировоградской ОГА (ОВА).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине продолжают переоборудовать укрытия под учебные пространства и строить подземные школы со всеми необходимыми для образовательного процесса компонентами.
Тем временем в Ровенской области полиция и спасатели взялись выяснять, почему некоторые укрытия были закрыты для жителей во время ночного вражеского обстрела 9 июня 2025 года.
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