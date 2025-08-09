Радіоактивна вода з ядерної бази Британії витікала в море: подробиці з секретних звітів

Радіоактивна вода з однієї з найсекретніших ядерних баз Британії потрапила в море через прорив старих труб, що стали непридатними через відсутність належного технічного обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, згідно з офіційними документами, радіоактивна вода з бази, де зберігаються ядерні бомби Британії, потрапила в море після того, як старі труби неодноразово розривалися.

Регулятор виявив, що радіоактивний матеріал потрапив у озеро Лох-Лонг, морське озеро поблизу Глазго на заході Шотландії, оскільки Королівський флот не зміг належним чином підтримувати мережу з 1500 водопроводів на базі.

Британська база ядерних бомб

Як виявилось. склад озброєння в Коулпорті на озері Лох-Лонг є одним із найзахищеніших та найсекретніших військових об'єктів у Великій Британії. Він зберігає запас ядерних боєголовок Королівського флоту для його флоту з чотирьох підводних човнів Trident, які базуються неподалік.

Аж от файли, зібрані Шотландським агентством з охорони навколишнього середовища (Sepa), урядовим органом з нагляду за забрудненням, свідчать про те, що майже половина компонентів даної бази вичерпала свій розрахований термін служби на той момент, коли сталися витоки.

Sepa заявила, що витік у Коулпорті був спричинений "недоліком технічного обслуговування", що призвело до викиду "непотрібних радіоактивних відходів" у вигляді низьких рівнів тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

В одному зі звітів за 2022 рік агентство звинуватило у витоках неодноразову нездатність військово-морських сил обслуговувати обладнання в зоні, призначеній для зберігання боєголовок, і заявило, що плани заміни 1500 старих труб, що знаходяться під загрозою розриву, були "неоптимальними".

Витік реактивної води намагались приховати

За даними видання, витоки інформації виявлені в конфіденційних звітах про перевірку та електронних листах, наданих розслідувальному веб-сайту Ferret та опублікованих у газеті Guardian, які Sepa та Міністерство оборони намагалися зберегти в таємниці.

Їх було оприлюднено за наказом шотландського комісара з питань інформації Девіда Гамільтона, який контролює дотримання законів Шотландії про свободу інформації, після шестирічної боротьби журналістів за доступ до файлів.

Уряд Британії наполягав на тому, що файли мають бути засекречені з міркувань національної безпеки, але в червні Гамільтон постановив, що більшість із них мають бути оприлюднені.

Він заявив, що їхнє розкриття загрожує "репутації", а не національній безпеці.