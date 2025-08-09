Радіоактивна вода з ядерної бази Британії витікала в море: подробиці з секретних звітів
Радіоактивна вода з однієї з найсекретніших ядерних баз Британії потрапила в море через прорив старих труб, що стали непридатними через відсутність належного технічного обслуговування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними видання, згідно з офіційними документами, радіоактивна вода з бази, де зберігаються ядерні бомби Британії, потрапила в море після того, як старі труби неодноразово розривалися.
Регулятор виявив, що радіоактивний матеріал потрапив у озеро Лох-Лонг, морське озеро поблизу Глазго на заході Шотландії, оскільки Королівський флот не зміг належним чином підтримувати мережу з 1500 водопроводів на базі.
Британська база ядерних бомб
Як виявилось. склад озброєння в Коулпорті на озері Лох-Лонг є одним із найзахищеніших та найсекретніших військових об'єктів у Великій Британії. Він зберігає запас ядерних боєголовок Королівського флоту для його флоту з чотирьох підводних човнів Trident, які базуються неподалік.
Аж от файли, зібрані Шотландським агентством з охорони навколишнього середовища (Sepa), урядовим органом з нагляду за забрудненням, свідчать про те, що майже половина компонентів даної бази вичерпала свій розрахований термін служби на той момент, коли сталися витоки.
Sepa заявила, що витік у Коулпорті був спричинений "недоліком технічного обслуговування", що призвело до викиду "непотрібних радіоактивних відходів" у вигляді низьких рівнів тритію, який використовується в ядерних боєголовках.
В одному зі звітів за 2022 рік агентство звинуватило у витоках неодноразову нездатність військово-морських сил обслуговувати обладнання в зоні, призначеній для зберігання боєголовок, і заявило, що плани заміни 1500 старих труб, що знаходяться під загрозою розриву, були "неоптимальними".
Витік реактивної води намагались приховати
За даними видання, витоки інформації виявлені в конфіденційних звітах про перевірку та електронних листах, наданих розслідувальному веб-сайту Ferret та опублікованих у газеті Guardian, які Sepa та Міністерство оборони намагалися зберегти в таємниці.
Їх було оприлюднено за наказом шотландського комісара з питань інформації Девіда Гамільтона, який контролює дотримання законів Шотландії про свободу інформації, після шестирічної боротьби журналістів за доступ до файлів.
Уряд Британії наполягав на тому, що файли мають бути засекречені з міркувань національної безпеки, але в червні Гамільтон постановив, що більшість із них мають бути оприлюднені.
Він заявив, що їхнє розкриття загрожує "репутації", а не національній безпеці.
Таким чином файли про витоки реактивної води було оприлюднено у серпні після чергової затримки, після того, як Міністерство оборони попросило більше часу для їх розгляду, посилаючись на "додаткові міркування національної безпеки".
Зауважимо, що минулого місяця стало відомо, що Австралія та Британія проведуть переговори у Сіднеї, під час яких обговорять будівництво підводних човнів із ядерною енергетичною установкою.