Британія та Австралія домовляються про будівництво підводних човнів

Австралія та Велика Британія проведуть переговори у Сіднеї, під час яких обговорять будівництво підводних човнів із ядерною енергетичною установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Щорічна зустріч у п'ятницю, 25 липня, відбувається в рамках консультацій міністрів Австралії та Великої Британії (AUKMIN).

Міністр оборони Австралії Річард Марлс і міністр закордонних справ Пенні Вонг прийматимуть британського міністра закордонних справ Девіда Леммі та міністра оборони Джона Гілі. Після переговорів вони проведуть пресконференцію в Адміралтейському будинку на набережній Сіднея.

Як повідомило у своїй заяві МЗС Великої Британії, очікується, що угода забезпечить країні до 20 млрд фунтів стерлінгів експортних надходжень упродовж наступних 25 років.

За даними видання The Times of London, у межах цієї угоди, Велика Британія побудує до дванадцяти ударних підводних човнів, якими спільно оперуватимуть Королівський військово-морський флот і ВМС Австралії в рамках програми SSN-Aukus.

Угода є частиною зусиль із переконання США залишитися в рамках пакту Aukus, який зараз переглядає Вашингтон після зміни адміністрації Байдена.

Як заявило МЗС Великої Британії, у розпал реалізації програми будівництва підводних човнів Aukus, які матимуть звичайне озброєння, але ядерну енергетичну установку, у Великій Британії працюватимуть понад 21 тисяча осіб.

"Цей історичний договір підтверджує нашу прихильність до AUKUS на наступні півстоліття", - цитує МЗС слова Джона Гілі.