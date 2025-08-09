Радиоактивная вода с ядерной базы Британии вытекала в море: подробности из секретных отчетов

Радиоактивная вода с одной из самых секретных ядерных баз Британии попала в море из-за прорыва старых труб, пришедших в негодность из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, согласно официальным документам, радиоактивная вода с базы, где хранятся ядерные бомбы Британии, попала в море после того, как старые трубы неоднократно разрывались.

Регулятор обнаружил, что радиоактивный материал попал в озеро Лох-Лонг, морское озеро вблизи Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом поддерживать сеть из 1500 водопроводов на базе.

Британская база ядерных бомб

Как оказалось. склад вооружения в Коулпорте на озере Лох-Лонг является одним из самых защищенных и самых секретных военных объектов в Великобритании. Он хранит запас ядерных боеголовок Королевского флота для его флота из четырех подводных лодок Trident, которые базируются неподалеку.

Но вот файлы, собранные Шотландским агентством по охране окружающей среды (Sepa), правительственным органом по надзору за загрязнением, свидетельствуют о том, что почти половина компонентов данной базы исчерпала свой рассчитанный срок службы на тот момент, когда произошли утечки.

Sepa заявила, что утечка в Коулпорте была вызвана "недостатком технического обслуживания", что привело к выбросу "ненужных радиоактивных отходов" в виде низких уровней трития, который используется в ядерных боеголовках.

В одном из отчетов за 2022 год агентство обвинило в утечках неоднократную неспособность военно-морских сил обслуживать оборудование в зоне, предназначенной для хранения боеголовок, и заявило, что планы замены 1500 старых труб, находящихся под угрозой разрыва, были "неоптимальными".

Утечку реактивной воды пытались скрыть

По данным издания, утечки информации обнаружены в конфиденциальных отчетах о проверке и электронных письмах, предоставленных расследовательскому веб-сайту Ferret и опубликованных в газете Guardian, которые Sepa и Министерство обороны пытались сохранить в тайне.

Они были обнародованы по приказу шотландского комиссара по вопросам информации Дэвида Гамильтона, который контролирует соблюдение законов Шотландии о свободе информации, после шестилетней борьбы журналистов за доступ к файлам.

Правительство Британии настаивало на том, что файлы должны быть засекречены из соображений национальной безопасности, но в июне Гамильтон постановил, что большинство из них должны быть обнародованы.

Он заявил, что их раскрытие угрожает "репутации", а не национальной безопасности.