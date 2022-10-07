Без радіо і шансону. Водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні

Так, водіям автобусів заборонили вмикати музику, фільми чи інші звукові сигнали під час поїздок. Передача звуку може здійснюватися лише на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон - тільки під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

При цьому у салоні можна озвучувати лише інформацію про поїздку.

У таксі також заборонили відтворювати музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

До того ж, водій може не допустити до поїздки пасажира, який створює шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв.