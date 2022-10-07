RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без радио и шансона. Водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

Фото: водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Водителям автобусов и такси запретили включать музыку или другие звуковые сигналы в салоне с 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на соответствующий закон Украины.

Так, водителям автобусов запретили включать музыку, фильмы или другие звуковые сигналы во время поездок. Передача звука может производиться только на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров.

При этом в салоне можно озвучивать только информацию о поездке.

В такси также запретили воспроизводить музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.

К тому же, водитель может не допустить поездки пассажира, который создает шум в салоне, в частности, с помощью технических устройств.

Отметим, что Верховная рада приняла этот закон 19 июня, а сегодня он вступил в силу.

Кроме того, в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и медиа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
музикатаксисты