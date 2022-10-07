Без радио и шансона. Водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

Так, водителям автобусов запретили включать музыку, фильмы или другие звуковые сигналы во время поездок. Передача звука может производиться только на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров.

При этом в салоне можно озвучивать только информацию о поездке.

В такси также запретили воспроизводить музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров.

К тому же, водитель может не допустить поездки пассажира, который создает шум в салоне, в частности, с помощью технических устройств.