"Радио Cвобода" приостановила свою работу в России

Редакция учредила свое московское бюро в 1991 году. Тогда ее пригласил первый президент РФ Борис Ельцин, который впоследствии назвал своим преемником Владимира Путина.

В пятницу, 4 марта, Путин подписал закон, согласно которому любой журналист, отклоняющийся от кремлевских тезисов о войне в Украине, может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения.

"Поскольку журналисты "Радио Cвобода" продолжают рассказывать правду о катастрофическом вторжении России в соседнюю страну, редакция планирует сообщать об этих событиях из-за пределов России", - говорится в сообщении издания.

Глава "Радио Cвобода" Джейми Флай заявил, что после многолетних угроз, запугиваний и преследований журналистов Кремль отчаянно пытается помешать гражданам России узнать правду о незаконной войне в Украине.